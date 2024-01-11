Санчо намекнул на скорый переход в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо намекнул на скорый переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в социальной сети.

Сообщалось, что футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона в ближайшие дни.

4 января Bild сообщал, что стороны находятся в завершающей стадии переговоров. 23-летний Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год.

В сентябре 2023-го «МЮ» объявил об отстранении вингера от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что голландец готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.