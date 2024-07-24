Санчо отправился с «Манчестер Юнайтед» в турне по США

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил форварда Джейдона Санчо в список игроков, которые отправились в предсезонное турне по США, сообщает Goal.

24-летний игрок попал в состав, несмотря на разногласия с тен Хагом. Отмечается, что тренер и футболист помирились, но неопределенность относительно будущего Санчо в «МЮ» остается.

По информации источника, Санчо надеется получить больше игрового времени в составе «Манчестер Юнайтед» — в матчах против «Арсенала», «Бетиса» и «Ливерпуля» в США, чтобы повысить свои шансы на возвращение в команду или привлечь к себе дополнительный интерес со стороны других клубов.

В прошлом сезоне нападающий на правах аренды играл за дортмундскую «Боруссию» после того, как тен Хаг был недоволен подходом Санчо к тренировкам «красных дьяволов». Он провел 14 матчей в бундеслиге, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами, а также 7 игр в Лиге чемпионов, где на его счету один гол.