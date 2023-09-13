Санчо удалил из соцсетей пост с обвинением Тен Хага во лжи

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо удалил из социальных сетей пост, в котором обвинил во лжи главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

3 сентября 23-летний англичанин опубликовал пост в ответ на слова Тен Хага, который объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. Футболист назвал ложью слова тренера.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.