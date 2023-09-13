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Сегодня, 12:31

Санчо удалил из соцсетей пост с обвинением Тен Хага во лжи

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо удалил из социальных сетей пост, в котором обвинил во лжи главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

3 сентября 23-летний англичанин опубликовал пост в ответ на слова Тен Хага, который объяснил слабой работой на тренировках отсутствие Санчо в заявке на матч с «Арсеналом» (1:3) в 4-м туре АПЛ. Футболист назвал ложью слова тренера.

Позже появилась информация, что партнеры Санчо по команде не поддержали его в конфликте с главным тренером манкунианцев.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
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16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
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