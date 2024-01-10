Санчо уйдет в аренду в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо перейдет на правах аренды в дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение игрока не предусматривает опцию выкупа. «Боруссия» будет платить часть зарплаты футболиста. Аренда англичанина обойдется немецкому клубу в 4 миллиона евро.

4 января Bild сообщал, что стороны находятся на завершающей стадии переговоров. 23-летний Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год.

В сентябре 2023-го «МЮ» объявил об отстранении вингера от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что голландец готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.