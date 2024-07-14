Санчо все еще намерен покинуть «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо все еще хочет уйти из английского клуба, несмотря на примирение с главным тренером Эриком тен Хагом, сообщает ESPN.

По данным издания, главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта ждет игрока в итальянской команде.

Ранее стало известно, что Санчо поговорил с тен Хагом и вернулся к тренировкам с «МЮ».

В начале сезона-2023/24 тен Хаг заявил, что Санчо недостаточно выкладывается на тренировках, после чего футболист заявил, что это не так. В итоге тен Хаг отстранил нападающего. Зимой 2024 года Санчо ушел в аренду в дортмундскую «Боруссию».