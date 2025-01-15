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Санто — о ничьей с «Ливерпулем»: «Я горжусь тем, как работал «Ноттингем Форест»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санто прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

«Мы должны быть честными, «Ливерпуль» очень хорош, у них было несколько отличных моментов. Возможность конкурировать с ними и бросать им вызов показывает, что мы хотим прогрессировать и продолжать. В целом, я горжусь тем, как мы работали. Бег и настрой игроков были невероятными. Это многое говорит о том, как футболисты преданы делу», — цитирует Санто BBC Sport.

«Ноттигем Форест» набрал 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» лидирует с 47 баллами.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
Нуну Эшпириту Санту
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