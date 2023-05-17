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Англия

17 мая, 20:09

Саттон считает, что Рюдигер не сможет снова сдержать Холанна

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов заявил, что защитник «Реала» Антонио Рюдигер не сможет снова сдержать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Каким бы дезодорантом ни пользовался Холанн на прошлой неделе, к концу матча средство было на волосах Рюдигера. На протяжении всей игры он высовывал голову из-под рук Холанна, держась поближе к нападающему «Сити» и внимательно наблюдая за мячом. Первую битву Рюдигер выиграл», — цитирует Саттона Daily Mail.

Сегодня, 17 мая, «Реал» встретится с «Манчестер Сити». Начало — в 22.00 мск. Первая игра команд завершилась со счетом 1:1.

Антонио Рюдигер
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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