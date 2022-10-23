«Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в гостевом матче

Сегодня, 17:54
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гол в составе гостей забил Гранит Джака на 11-й минуте. На 65-й Стюарт Армстронг сравнял счет в матче.
«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. «Саутгемптон» поднялся на 14-ю позицию (12 очков).
В другом матче «Лидс» дома проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3. Голами в составе хозяев поля отметился Морено Родриго и Крисенсио Саммервилл. За гостей забили Александр Митрович, Бобби Рид и Виллиан.
«Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 9 очков. «Фулхэм» поднялся на седьмое место (18 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования