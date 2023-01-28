«Бристоль Сити» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

В 1/16 «Бристоль Сити» разгромил «Вест Бромвич» (3:0), а «Саутгемптон» победил «Блэкпул» (2:1).

В другой встрече «Блэкберн Роверс» сыграл вничью с «Бирмингем Сити» (2:2) и теперь командам предстоит провести повторный матч.