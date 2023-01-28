Сегодня, 19:59
«Бристоль Сити» и «Саутгемптон» вышли в 1/8 финала Кубка Англии.
В 1/16 «Бристоль Сити» разгромил «Вест Бромвич» (3:0), а «Саутгемптон» победил «Блэкпул» (2:1).
В другой встрече «Блэкберн Роверс» сыграл вничью с «Бирмингем Сити» (2:2) и теперь командам предстоит провести повторный матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования