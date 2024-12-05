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Сегодня, 00:36

«Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри».

У «синих» голами отметились Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Чуквунонсо Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо. Гол престижа на счету полузащитника «святых» Джо Арибо.

«Саутгемптон» с 39-й минуты в меньшинстве, так как защитник Джекс Стивенс получил красную карточку при счете 1:3.

«Челси» с 28 очками идет на 2-й строчке в турнирной таблице. «Саутгемптон» остается на последнем месте — 5 очков.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
04 дек, 22:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:5
Челси
Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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