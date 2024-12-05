«Челси» на выезде разгромил «Саутгемптон»

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 5:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри».

У «синих» голами отметились Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Чуквунонсо Мадуэке, Коул Палмер и Джейдон Санчо. Гол престижа на счету полузащитника «святых» Джо Арибо.

«Саутгемптон» с 39-й минуты в меньшинстве, так как защитник Джекс Стивенс получил красную карточку при счете 1:3.

«Челси» с 28 очками идет на 2-й строчке в турнирной таблице. «Саутгемптон» остается на последнем месте — 5 очков.