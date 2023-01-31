«Саутгемптон» договорился с «Ренном» о покупке Сулеманы

Сегодня, 16:17
«Саутгемптон» договорился с «Ренном» о сумме трансфера форварда Камалдина Сулеманы, сообщает Sky sports.
По данным истончика, англичане готовы купить игрока за 25 миллионов евро плюс бонусы. Это может стать рекордом «Саутгемптона» по сумме, потраченной на покупку футболиста.
В этом сезоне лиги 1 20-летний Сулемана провел 14 матчей, забив 1 гол. В «Ренне» футболист выступает с 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования