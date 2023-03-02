«Саутгемптон» проиграл «Гримсби» в 1/8 финала Кубка Англии

«Гримсби» переиграл «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри».

31-летний полузащитник клуба Второй лиги Англии Гэван Холохан оформил дубль, реализовав два пенальти. У хозяев голом отметился защитник Дуже Чалета-Цар.

В другой встрече «Бернли» переиграл «Флитвуд» — 1:0. Единственный гол забил защитник Коннор Робертс на 90-й минуте. Команда Первой лиги Англии играла в меньшинстве весь второй тайм, так как перед самым перерывом Ли Хейс получил красную карточку.