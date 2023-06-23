«Саутгемптон» хочет получить 58 миллионов евро за полузащитника Лавию, которым интересуется «Арсенал»

«Саутгемптон» рассчитывает получить 58 миллионов евро за продажу полузащитника Ромео Лавии, сообщает talkSPORT.

«Святые» хотят получить достойную компенсацию за футболиста, которого считают одним из главных активов клуба. Ранее сообщалось, что 19-летним бельгийцем интересуются «Арсенал» и «Челси».

В случае продажи игрока «Саутгемптон» должен будет заплатить процент от сделки «Манчестер Сити», у которого игрок был куплен прошлым летом.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.