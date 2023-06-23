«Саутгемптон» хочет получить 58 миллионов евро за полузащитника Лавию, которым интересуется «Арсенал»

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«Саутгемптон» рассчитывает получить 58 миллионов евро за продажу полузащитника Ромео Лавии, сообщает talkSPORT.
«Святые» хотят получить достойную компенсацию за футболиста, которого считают одним из главных активов клуба. Ранее сообщалось, что 19-летним бельгийцем интересуются «Арсенал» и «Челси».
В случае продажи игрока «Саутгемптон» должен будет заплатить процент от сделки «Манчестер Сити», у которого игрок был куплен прошлым летом.
В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.