4:4! «Ливерпуль» ушел от поражения в матче с «Саутгемптоном»

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 38-го тура АПЛ — 4:4.

У «красных» дублем отметился Диогу Жота, еще по голу забили Роберто Фирмино и Коди Гакпо. У «Саутгемптона» отличились Джеймс Уорд-Проуз, Адам Армстронг и Камалдин Сулемана, сделавший дубль.

«Ливерпуль» занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 67 очков. «Саутгемптон» (25 очков) расположился на 20-й строчке и вылетел из АПЛ.

В параллельном матче «Арсенал» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» — 5:0.

«Канониры» заняли второе место в АПЛ (84), «Вулверхэмптон» стал 13-м (41).

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Брайтон» — 2:1. «Астон Вилла» заняла 7-е место в АПЛ (61), «Брайтон» стал шестым (62).

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Брентфорду» — 0:1.

«Горожане» досрочно выиграли чемпионат Англии (89), «Брентфорд» занял 9-е место (59).

«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью — 1:1.

«Кристал Пэлас» занял 11-е место (45), «Ноттингем Форест» стал 16-м (38).