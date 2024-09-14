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Сегодня, 16:28

Гол де Лигта принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Саутгемптоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ — 3:0.

«Саутгемптон» мог выйти вперед на 33-й минуте, но Кэмерон Арчер не реализовал пенальти. Через две минуты счет открыл Маттейс де Лигт. Защитник забил дебютный гол в «Манчестер Юнайтед». Шесть минут спустя преимущество манкунианцев удвоил Маркус Рэшфорд.

На 79-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Джек Стивенс.

Окончательный счет в концовке установил Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» (6 очков) поднялся на восьмое место в АПЛ. «Саутгемптон» (0) потерпел четвертое поражение на старте сезона и идет предпоследним в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
14 сент, 14:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
0:3
Манчестер Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Маттейс де Лигт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон

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