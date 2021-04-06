«Саутгемптон» намерен подписать полноценный контракт с Уолкоттом

Нападающий «Саутгемптона» Тео Уолкотт останется в клубе после окончания сезона, сообщает The Telegraph 6 апреля. Стороны заинтересованы в подписании полноценного контракта.

В текущем сезоне Уолкотт выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. При этом контракт игрока с «Эвертоном» рассчитан до конца нынешней кампании. Таким образом, летом англичанин станет свободным агентом и достанется «Саутгемптону» бесплатно.

В текущем сезоне 32-летний вингер сыграл 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи.