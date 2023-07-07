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Сегодня, 03:53

«Саутгемптон» подпишет капитана молодежки «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Саутгемптон» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Ши Чарльза, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Чемпион Англии получит за 19-летнего игрока, который является капитаном молодежной команды, 9 миллионов фунтов стерлингов. Также у «Сити» будет право приоритетного выкупа футболиста обратно.

В эти выходные Чарльз отправится на медосмотр для перехода в «Саутгемптон».

В прошедшем сезоне Чарльз провел 26 матчей во второй премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Также он сыграл за основной состав в матче АПЛ Против «Брентфорда» (1:0).

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Саутгемптон
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