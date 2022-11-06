«Саутгемптон» решил уволить главного тренера Хазенхюттля

«Саутгемптон» решил уволить главного тренера Ральфа Хазенхюттля, сообщает The Athletic.

Изначально руководство «Саутгемптона» планировало отложить решение о дальнейшей судьбе Хазенхюттля на перерыв, связанный с чемпионатом мира в Катаре.

Однако ранее в воскресенье «святые» были разгромлены на своем поле «Ньюкаслом» со счетом 1:4, и руководство клуба с «Сент-Мэри» осознало, что медлить больше нельзя.

Ожидается, что матч 16-го тура АПЛ против «Ливерпуля» в следующее воскресенье «Саутгемптон» проведет уже с новым тренером.