Гол Уорд-Проуза принес «Саутгемптону» ничью в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Англии — 3:3. Встреча прошла в Саутгемптоне.

В составе гостей голами отметились Педро Порро, Харри Кейн и Иван Перишич. За «Саутгемптон» отличились Че Адамс, Тео Уолкотт и Уорд-Проуз.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. «Саутгемптон» располагается на последнем, 20-м месте — 23 очка.

В другом матче 28-го тура АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Борнмут» (3:0).

«Брентфорд» и «Лестер» сыграли вничью (1:1).

«Вулверхэмптон» проиграл «Лидсу» (2:4).