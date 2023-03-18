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Сегодня, 20:01

Гол Уорд-Проуза принес «Саутгемптону» ничью в матче с «Тоттенхэмом»

Мария Гусева
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«Тоттенхэм» и «Саутгемптон» сыграли вничью в матче 28-го тура чемпионата Англии — 3:3. Встреча прошла в Саутгемптоне.

В составе гостей голами отметились Педро Порро, Харри Кейн и Иван Перишич. За «Саутгемптон» отличились Че Адамс, Тео Уолкотт и Уорд-Проуз.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. «Саутгемптон» располагается на последнем, 20-м месте — 23 очка.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
18 мар, 18:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
3:3
Тоттенхэм Хотспур

В другом матче 28-го тура АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Борнмут» (3:0).

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
18 мар, 18:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:0
Борнмут

«Брентфорд» и «Лестер» сыграли вничью (1:1).

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
18 мар, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
1:1
Лестер

«Вулверхэмптон» проиграл «Лидсу» (2:4).

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
18 мар, 18:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон Уондерерс
2:4
Лидс

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ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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