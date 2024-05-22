Саутгейт допускает уход из сборной Англии после чемпионата Европы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свое будущее в команде.

«Мы всегда так работали. Но реальность такова, что мы полностью сосредоточены на предстоящем турнире. Я проработал здесь более 10 лет, и да, моей целью являются победы в турнирах. До завершения Евро-2024 нам нечего рассматривать. Возможно, после турнира я уйду на пенсию и вообще ничего не буду делать», — цитирует Саутгейта Goal.

Во вторник, 21 мая, пресс-служба сборной Англии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Саутгейта сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.