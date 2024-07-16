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Сегодня, 13:04

Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Гарет Саутгейт.
Фото AFP
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Сборная Англии объявила об уходе главного тренера команды Гарета Саутгейта.

53-летний специалист решил покинуть пост по собственному желанию.

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Кроме того, сборная Англии дважды завоевала серебряные медали на чемпионатах Европы (Евро-2020 и Евро-2024) и дважды выходила в полуфинал чемпионатов мира (ЧМ-2018 и ЧМ-2022).

14 июля Англия проиграла Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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