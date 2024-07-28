Саутгейт после ухода из сборной Англии может стать футбольным экспертом на BBC

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать футбольным экспертом на телевидении, сообщает Daily Mail.

По сведенииям источинка, BBC хочет сделать 53-летнего специалиста экспертом в футбольной программе «Матч дня». Руководство канала хочет столкнуть Саутгейта с экс-игроком сборной Англии Гари Линекером, который критиковал тренера за игру сборной Англии на Евро-2024. Также Саутгейта хочет пригласить телеканал ITV.

Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.