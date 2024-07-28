Саутгейт после ухода из сборной Англии может стать футбольным экспертом на BBC

Сегодня, 11:03
Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может стать футбольным экспертом на телевидении, сообщает Daily Mail.
По сведенииям источинка, BBC хочет сделать 53-летнего специалиста экспертом в футбольной программе «Матч дня». Руководство канала хочет столкнуть Саутгейта с экс-игроком сборной Англии Гари Линекером, который критиковал тренера за игру сборной Англии на Евро-2024. Также Саутгейта хочет пригласить телеканал ITV.
Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.
На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.