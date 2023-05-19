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Сегодня, 10:30

Саутгейт предоставит отдых игрокам «Манчестер Сити» на матче сборной Англии с Мальтой после финала ЛЧ

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт предоставит отдых футболистам «Манчестер Сити» на матч с Мальтой в рамках квалификации ЧЕ-2024, сообщает Daily Mail.

Матч с Мальтой состоится 16 июня, через шесть дней после финала Лиги чемпионов, где «горожане» сыграют против «Интера».

Сообщается, что Саутгейт планирует дать отдохнуть защитникам Джону Стоунзу и Кайлу Уокеру, хавбекам Джеку Грилишу, Филу Фодену и Калвину Филипсу.

Несмотря на это, все игроки «Манчестер Сити» должны будут прибыть в расположение национальной команды 13 или 14 июня и улететь в Мальту.

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