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Сегодня, 11:59

Сайт «Манчестер Юнайтед» был недоступен из-за глобального сбоя в системах Microsoft

Алина Савинова
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«Манчестер Юнайтед» в своих социальных сетях сообщил о неполадках официального сайта клуба из-за глобального мирового сбоя у Microsoft. В связи с этим «красные дьяволы» временно прекратили продажу билетов на матчи.

В пятницу утром, 19 июля, сайт «МЮ» был временно недоступен, однако ближе к полудню проблема уже не наблюдалась.

«К сожалению, из-за глобального сбоя серверов Microsoft, который затронул многие системы, включая нашу, продажа билетов сегодня отложена до полудня. Веб-сайт также недоступен до тех пор, пока проблема не будет решена», — говорится в сообщении английского клуба.

Ранее стало известно о глобальном техническом сбое, связанном с работой Microsoft, из-за чего массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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