Сборная Англии объявила имя временного главного тренера

Сегодня, 16:21
Сборная Англии объявила о назначении Ли Карсли на должность исполняющего обязанности главного тренера.
50-летний специалист является наставником молодежной сборной Англии с лета 2021 года. В прошлом году Карсли привел команду к победе на чемпионате Европы среди юношей до 21 года.
В сентябре сборная Англии проведет матчи Лиги наций против Ирландии и Финляндии.
Гарет Саутгейт покинул национальную команду после завершения Евро-2024, в котором англичане уступили в финале Испании (1:2).