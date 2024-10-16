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Сегодня, 11:34

Сборная Англии объявила о назначении Тухеля на пост главного тренера

Томас Тухель.
Фото Global Look Press
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Сборная Англии объявила о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на пост главного тренера национальной команды.

Тухель приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он возглавлял с марта 2023 года по июнь 2024 года. С января 2021 года по сентябрь 2022 года немец тренировал лондонский «Челси».

Сборную Англии до июля 2024 года возглавлял Гарет Саутгейт. Он покинул команду после Евро-2024, в финале которого англичане уступили Испании (1:2). После ухода Саутгейта временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии стал Ли Карсли.

Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель

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