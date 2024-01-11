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Сегодня, 13:19

Сборная Англии поддержала больного раком бывшего тренера Эрикссона

Виктория Кравченко
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Пресс-служба сборной Англии поддержала экс-тренера национальной команды Свена-Еран Эрикссона. Ранее специалист сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание, а ему осталось жить не больше года.

«Посылаем свою любовь, Свен», — говорится в сообщении сборной Англии в социальной сети X.

Эрикссон — первый в истории сборной Англии не британский тренер. Он тренировал английскую национальную команду с 2001 по 2006 год.

Наибольших успехов Эрикссон добился в качестве тренера «Лацио», с которым выиграл второе в истории клуба чемпионство Италии, а также два Кубка Италии. Кроме того, он тренировал «Рому», «Бенфику» и «Сампдорию». Его последним местом работы была сборная Филиппин.

Сборная Англии по футболу
Свен-Еран Эрикссон
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