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Сегодня, 00:11

Сборная России поздравила Мартинеса с вручением приза Льва Яшина

Сергей Разин
корреспондент
Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters
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Пресс-служба сборной России поздравила вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением призе Льва Яшина.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения «Золотого мяча». Поздравляем», — говорится в сообщении.

Мартинес получил награду лучшего голкипера года на церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023. В борьбе за приз 31-летний голкипер обошел Тибо Куртуа, Аарона Рамсдейла, Доминика Ливаковича, Марк-Андре тер Штегена, Майка Меньяна, Яссина Буну, Андре Онана, Эдерсона и Бриса Самба.

В прошлом году сборная Аргентины с Мартинесом выиграла ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В финале аргентинцы обыграли сборную Франции (3:3, пенальти 4:2). Игрока признали лучшим голкипером турнира.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
Эмилиано Мартинес
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