Селюк прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити» в финансовых махинациях

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал обвинения Английской премьер-лиги в адрес «Манчестер Сити» в финансовых махинациях.

«Это все очень серьезно, но я не юрист и не знаю деталей расследования по делу «Манчестер Сити». Мы с Яя Туре никакие «левые» доходы не имели, у нас все было официально и прозрачно. Но мы тогда были в пикировке с Гвардиолой. Было бы смешно, если бы мы ругались, а «Манчестер Сити» выплачивал нам секретные деньги», — приводит слова Селюка «КП Спорт».

Также агент предположил, что из стана «горожан» может уйти испанский тренер Пеп Гвардиола, если обвинения в адрес «Сити» подтвердятся.

«Это сложный вопрос. Все это уже было и с «ПСЖ», и с «Ювентусом», и с «Реалом». Скоро будет тоже самое с «Ньюкаслом». Но Пеп все время сражается за самые высокие награды, а если «Манчестер Сити» понизят в лиге, забанят или запретят подписывать футболистов, естественно некоторые смогут уйти», — добавил Селюк.

Расследование по делу о махинациях «Манчестер Сити» только началось. Ранее Пеп Гвардиола заявлял, что покинет команду, если узнает о нечестности руководства «МС» по отношению к нему.