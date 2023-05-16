Селюк: «Туре боится, что мы с Гвардиолой пошли друг против друга, а он хочет заскочить тренером в «Сити»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на высказывание экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре о том, что он больше не является представителем ивуарийца.

«Этими выражениями Яя сам кладет себя ниже плинтуса. Хотя он раньше во всех интервью говорил, что я ему не агент, а папушка. Я его всю жизнь вел. А сейчас жизнь удалась, деньги заработаны, дома куплены, паспорт английский получен — все стало тип-топ. Он начал это говорить, потому что боялся, что мы с Пепом пошли друг против друга, а он туда хочет заскочить тренером. Раз я такой жесткий, все будут бояться его взять. Я же никогда не предам человека, с которыми дружу», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Туре с 2010 по 2018 год играл за «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год. В составе английского клуба он провел 316 матчей, забил 79 голов и сделал 49 результативных передач.

После завершения карьеры футболиста Туре работал в тренерском штабе «Олимпика», а также «Ахмата». С 2022 года он является тренером академии «Тоттенхэма».