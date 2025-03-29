Семь клубов АПЛ проявляют интерес к игроку «Лилля» Давиду

Семь команд АПЛ хотят заполучить нападающего «Лилля» Жонатана Давида, сообщает The i Paper.

Речь идет о «Ньюкасле», «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Арсенале», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуле». По информации источника, все эти клубы уже связались с представителями игрока.

Отмечается, что за 25-летним форвардом, контракт которого с «Лиллем» истекает этим летом, также следят «Барселона», «Атлетико», «Интер» и «Ювентус».

Давид выступает за «Лилль» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, отметившись 23 голами и 10 результативными передачами.