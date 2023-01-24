24 января, 23:42
Семейство Глэйзеров планирует полностью продать «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
Глэйзеры — а вернее нанятый ими инвестиционный банк Raine Group — до середины февраля будет собирать предложения насчет покупки «Юнайтед», за который американское семейство надеется выручить до 8 миллиардов фунтов стерлингов.
Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, подтвердил, что претендует на покупку клуба у семьи Глэйзеров. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока.
Напомним, что Рэтклифф претендовал на покупку «Челси» весной 2022-го, но уступил в борьбе тандему американских владельцев.