Семейство Глэйзеров планирует полностью продать «Манчестер Юнайтед»

Семейство Глэйзеров планирует полностью продать «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

Глэйзеры — а вернее нанятый ими инвестиционный банк Raine Group — до середины февраля будет собирать предложения насчет покупки «Юнайтед», за который американское семейство надеется выручить до 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, подтвердил, что претендует на покупку клуба у семьи Глэйзеров. Ожидается, что заявки также подадут инвесторы из США и стран Ближнего Востока.

Напомним, что Рэтклифф претендовал на покупку «Челси» весной 2022-го, но уступил в борьбе тандему американских владельцев.