0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:13

Семин: «У Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ»

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем вратаря Никиты Хайкина, который вернулся из английского «Бристоля» в норвежский «Буде-Глимт».

«Возвращение Никиты Хайкина обратно в «Буде-Глимт» — решение профессионального человека, который считает такой поступок важным и нужным для самого себя. В Норвегии он имел постоянную игровую практику, у него отличная репутация в клубе.
У Никиты есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ. Российский голкипер два месяца смотрел, какая ситуация в английском футболе, для себя он будет отрабатывать новые модели игры вратаря, которые будут востребованы среди клубов АПЛ. У Хайкина все впереди! Главное, что ему комфортно в Норвегии, а в клубе его ценят. Тем более он сможет сыграть везде: в чемпионате и кубке страны, а также в еврокубках», — приводит Sport24 слова Семина.

Хайкин покинул «Буде-Глимт» на правах свободного агента в конце 2022 года, в январе 2023 года он подписал контракт с «Бристолем», но не провел за команду ни одного матча за два месяца и вернулся в норвежский клуб.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-22-semin-u-khaykina-yest-shansy-vernutsya-v-angliyu-no-uzhe-v-apl
Никита Хайкин
Футбол
Бристоль Сити
ФК Буде-Глимт
Юрий Семин
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харри Реднапп: «Я бы хотел вернуться в «Тоттенхэм». Если попросят, будет трудно отказать»

Балогун собирается обсудить свое будущее с руководством «Арсенала» в конце сезона