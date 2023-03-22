Семин: «У Хайкина есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем вратаря Никиты Хайкина, который вернулся из английского «Бристоля» в норвежский «Буде-Глимт».

«Возвращение Никиты Хайкина обратно в «Буде-Глимт» — решение профессионального человека, который считает такой поступок важным и нужным для самого себя. В Норвегии он имел постоянную игровую практику, у него отличная репутация в клубе.

У Никиты есть шансы вернуться в Англию, но уже в АПЛ. Российский голкипер два месяца смотрел, какая ситуация в английском футболе, для себя он будет отрабатывать новые модели игры вратаря, которые будут востребованы среди клубов АПЛ. У Хайкина все впереди! Главное, что ему комфортно в Норвегии, а в клубе его ценят. Тем более он сможет сыграть везде: в чемпионате и кубке страны, а также в еврокубках», — приводит Sport24 слова Семина.

Хайкин покинул «Буде-Глимт» на правах свободного агента в конце 2022 года, в январе 2023 года он подписал контракт с «Бристолем», но не провел за команду ни одного матча за два месяца и вернулся в норвежский клуб.