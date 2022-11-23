Семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед»

23 ноября, 00:55
Владельцы «Манчестер Юнайтед» сообщили о готовности рассмотреть возможность продажи клуб, сообщает официальный сайт английской команды.
Клуб, принадлежащий семье американских бизнесменов Глейзеров, объявил о «процессе изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».
Американские бизнесмены поручили инвестиционным банкирам изучить процесс, который может включить полную или частичную продажу клуба или стратегическое партнерством с третьими сторонами.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 миллиардов долларов.
Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования