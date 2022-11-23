Семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед»

Владельцы «Манчестер Юнайтед» сообщили о готовности рассмотреть возможность продажи клуб, сообщает официальный сайт английской команды.

Клуб, принадлежащий семье американских бизнесменов Глейзеров, объявил о «процессе изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».

Американские бизнесмены поручили инвестиционным банкирам изучить процесс, который может включить полную или частичную продажу клуба или стратегическое партнерством с третьими сторонами.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 миллиардов долларов.

Глейзеры приобрели «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов.