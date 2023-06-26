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Сегодня, 17:23

Серхио Гомес: «Работать с Гвардиолой здорово, наслаждаешься каждым днем и многому учишься»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал о работе с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Работая с ним, получаешь огромное удовольствие от тренировок. Каждый день узнаешь что-то новое. С ним здорово работать, и для меня было честью тренироваться под его руководством в этом году. Он доказал, что является лучшим тренером в мире», — приводит слова Гомеса Marca.

По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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