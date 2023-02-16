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Сегодня, 09:36

Сесар Аспиликуэта рассказал, что «Челси» настроен на завоевание трофеев

Виктория Кравченко
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заявил, что его команда готова к завоеванию трофеев.

«У нашего клуба есть много трофеев, и мы настроены выиграть еще. Это вызов для нас. «Челси» купил много новых молодых футболистов. Сейчас идет речь о настоящем и будущем клуба. Настало время показать, что мы готовы побеждать в турнирах», — цитирует испанца пресс-служба синих.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на выезде проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. В АПЛ лондонцы занимают лишь десятое место.

Сесар Аспиликуэта
ФК Челси
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