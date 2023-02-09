Аспиликуэта: «Мы еще не закончили свои дела в нынешнем сезоне»

Сегодня, 15:20
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о планах клуба на оставшуюся часть чемпионата.
«Мы еще не списали со счетов нынешний сезон. Нам есть за что бороться. Нам нужно добиться максимума в английской премьер-лиге и показать себя в Лиге чемпионов. В 2021 году тоже никто не ожидал, что мы возьмем этот трофей», — заявил Аспиликуэта в интервью The Athletic.
Лондонская команда в этом сезоне вылетела из Кубка Англии и Кубка лиги.
«Челси» располагается на 9-м место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков за 21 матч.
В Лиге чемпионов синим предстоит сыграть в матче 1/8 финала против дортмундской «Боруссии».