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Сегодня, 10:51

Сестра Роналду раскритиковала руководство «Манчестер Юнайтед» за неуважение к брату

Сергей Разин
корреспондент

Элма Авейру, сестра форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, раскритиковала руководство клуба из-за исключения брата из заявки на матч против «Челси».

«Я многое вижу. Но в основном неуважение. Но происходит то, что происходит», — написала Авейру в соцсетях.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что нападающий «МЮ» не примет участия в матче 13-го тура АПЛ против «Челси». Кроме того, по информации The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Напомним, что Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных на 90-й минуте матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

В текущем сезоне португалец провел 8 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и отличился 1 голом.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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