«Шеффилд» арендовал у «Манчестер Сити» полузащитника Макэти

Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэти перешел в «Шеффилд» на правах аренды, сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Макэти выступал за «Шеффилд» на правах аренды и помог клубу выйти в АПЛ. Футболист провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.