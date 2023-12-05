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Сегодня, 18:19

«Шеффилд» назвал имя нового главного тренера

Руслан Минаев
Крис Уайлдер.
Фото Global Look Press
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«Шеффилд» объявил о назначении Криса Уайлдера на пост главного тренера.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2025 года. Ассистентами тренера будут Алан Нилл, Мэтт Престридж и Кит Эндрюс.

56-летний Уайлдер возглавлял «Шеффилд» с 2016 по 2021 год. С «клинками» он становился чемпионом третьего по силе дивизиона Англии — Лиги 1 в 2017 году.

Ранее клуб объявил об отставке Пола Хекингботтома, который тренировал команду с марта 2021-го.

После 14 туров «Шеффилд» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 5 очков. Лидирует — «Арсенал» (33 очка).

ФК Шеффилд Юнайтед
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