Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:22

«Шеффилд» уволил Хекингботтома с поста главного тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Пол Хекингботтом.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера команды Пола Хекингботтома, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с Хекингботтомом клуб покинули тренеры Стюарт Маккол и Марк Хадсон.

По сообщениям СМИ, новым главным тренером клуба может стать Крис Уайлдер.

Хекингботтом возглавил «Шеффилд» в марте 2021 года. Под его руководством клуб вышел вышел в АПЛ и в полуфинал Кубка Англии в сезоне-2022/23.

После 14 туров «Шеффилд» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков. Лидирует — «Арсенал» (33 очка).

Источник: https://www.sufc.co.uk/news/2023/december/05/heckingbottom-departs/
Футбол
ФК Шеффилд Юнайтед
0
Читайте также
Костомаров весной планирует лечь в больницу для проведения пластической операции на руке
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума ворвались вооруженные грабители