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Сегодня, 20:00

«Шеффилд» одержал первую победу в текущем сезоне АПЛ, обыграв «Вулверхэмптоном»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Шеффилд» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» — 1:1.
Фото Reuters
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«Шеффилд» дома обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Счет в игре открыл форвард хозяев Кэмерон Арчер на 72-й минуте. Полузащитник гостей Жан-Рикне Беллегард сравнял на 89-й минуте.

На 90+10-й минуте полузащитник «Шеффилда» Оливер Норвуд реализовал пенальти и принес своей команде победу.

«Шеффилд» выиграл первый матч в этом сезоне чемпионата Англии. Команда занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками.«Вулверхэмптон» находится на 13-й строчке (12 очков).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:1
Вулверхэмптон

В других матчах 11-го тура «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2, а «Эвертон» и «Брайтон» сыграли вничью (1:1).

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
3:2
Вест Хэм Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:1
Брайтон
Источник: Таблица АПЛ
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
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