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Сегодня, 16:31

«Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» — 2:2.
Фото Reuters
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«Шеффилд Юнайтед» на домашнем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 4-го тура АПЛ — 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник гостей Абдулай Дукуре на 14-й минуте. На 33-й минуте форвард хозяев Кэмерон Арчер сравнял счет.

На 45+3-й минуте вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд забил в свои ворота. На 55-й минуте форвард «ирисок» Арно Груневелд сделал счет равным.

«Шеффилд Юнайтед» набрал 1 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с таким же количеством баллов находится на 18-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 4-й тур
02 сент, 14:30. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:2
Эвертон

ФК Шеффилд Юнайтед
ФК Эвертон
1
0
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