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Сегодня, 00:31

«Ливерпуль» победил «Шеффилд Юнайтед»

Руслан Минаев
Игроки «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Шеффилд» в матче 15-го тура АПЛ — 2:0.

У мерсисайдцев гол на 37-й минуте забил Вирджил ван Дейк. В добавленное время точку в матче поставил Доминик Собослаи.

«Ливерпуль» не проигрывает в 8-м матче чемпионата подряд — 5 побед и 3 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

«Шеффилд» провел первый матч под руководством нового главного тренера Криса Уайлдера. Команда с 5 очками замыкает таблицу АПЛ (20-е место).

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
0:2
Ливерпуль

«Фулхэм» разгромил дома «Ноттингем Форест» со счетом 5:0. По дублю оформили Алекс Ивоби и Рауль Хименес.

«Фулхэм» набрал 18 очков и занимает 12-е место в таблице АПЛ. «Ноттингем» с 13 очками — на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
5:0
Ноттингем Форест

«Борнмут» на выезде был сильнее «Кристал Пэлас» — 2:0. У гостей голы забивали Маркос Сенеси и Киффер Мур.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:2
Борнмут

«Брайтон» дома обыграл «Брентфорд» — 2:1.

У хозяев голы забивали Паскаль Гросс и Джек Хиншелвуд. У гостей отличился Брайан Мбемо.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 22:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Брентфорд

Источник: Таблица АПЛ
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
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