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Сегодня, 17:56

Гол Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» и возглавить таблицу АПЛ

Виктория Кравченко
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии — 2:1.

У победителей отличились Эрлин Холан и Родриго. В первом тайме норвежец не смог реализовать пенальти.

У хозяев отметился голом Джейден Богла.

В другом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Бернли» со счетом 3:1.

После этого матча «Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ (9 очков), «Шеффилд Юнайтед» остался на последнем месте (0 баллов).

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
27 авг, 16:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:2
Манчестер Сити

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
3
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
4
 Вест Хэм 3 2 1 0 7-3 7
5
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
6
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
7
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
8
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
9
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
10
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
11
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
14
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Лутон Таун 2 0 0 2 1-7 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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38 тур
25.08 22:00
Челси – Лутон Таун
 3 : 0
26.08 14:30
Борнмут – Тоттенхэм
 0 : 2
26.08 17:00
Арсенал – Фулхэм
 2 : 2
26.08 17:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
26.08 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
26.08 17:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 2
26.08 19:30
Брайтон – Вест Хэм
 1 : 3
27.08 16:00
Бернли – Астон Вилла
 1 : 3
27.08 16:00
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
 1 : 2
27.08 18:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
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