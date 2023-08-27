Гол Холанна помог «Манчестер Сити» обыграть «Шеффилд» и возглавить таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 3-го тура чемпионата Англии — 2:1.

У победителей отличились Эрлин Холан и Родриго. В первом тайме норвежец не смог реализовать пенальти.

У хозяев отметился голом Джейден Богла.

В другом матче АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Бернли» со счетом 3:1.

После этого матча «Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ (9 очков), «Шеффилд Юнайтед» остался на последнем месте (0 баллов).