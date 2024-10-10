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«Шеффилд Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока команды Болдока

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Шеффилд Юнайтед» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу смерти бывшего защитника команды Джорджа Болдока.

«Наш клуб потрясен и крайне опечален известием о кончине бывшего игрока Джорджа Болдока. Защитник покинул клуб летом после семи лет на «Брэмолл Лейн» и пользовался огромной популярностью у болельщиков, персонала и товарищей по команде, которые надевали красно-белые футболки вместе с ним. Все, кто связан с «Шеффилд Юнайтед», выражают искренние соболезнования семье и друзьям Джорджа», — говорится в сообщении.

31-летний грек, который летом прешел в «Панатинаикос», был обнаружен мертвым в бассейне.

Джордж Болдок. Одноклубник Лодыгина найден мертвым в бассейне. Еще весной он играл в АПЛ

Футбол
ФК Шеффилд Юнайтед

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