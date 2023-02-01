Шелви перешел в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». В последние часы трансферного окна клубы оформили переход 30-летнего англичанина.

Шелви подписал контракт, рассчитанный до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне Шелви сыграл только 5 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.