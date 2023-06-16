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Сегодня, 14:50

Шесть игроков «Манчестер Сити» могут покинуть команду летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Шесть футболистов «Манчестер Сити» могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

Защитник Кайл Уокер может покинуть команду из-за недовольства нехваткой игрового времени в завершившемся сезоне.

Также из клуба может уйти защитник Жоау Канселу, который провел вторую половину сезона в аренде в «Баварии».

Еще один защитник «горожан» Эмерик Лапорт хочет попробовать себя в другом чемпионате. Футболист не доволен тем, что часто подвергается травмам и перестал попадать в стартовый состав.

Полузащитник Илкай Гюндоган близок к продолжению карьеры в «Барселоне». Его контракт с командой заканчивается 30 июня 2023 года. Португальский вингер также может перейти в каталонскую команду, которая проявляет к нему активный интерес.

Также с большой вероятностью состав «сити» покинет вингер Рияд Марез, который готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Бернарду Силва
Жоау Канселу
Илкай Гюндоган
Кайл Уокер
Рияд Махрез
Футбол
ФК Манчестер Сити
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