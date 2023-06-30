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Ширер: «Готов отвезти Кейна в «Баварию», чтобы защитить свой рекорд»

Виктория Кравченко
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Экс-форвард «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

«Когда я об этом услышал, то подумал о том, если он на самом деле захочет перейти в «Баварию», то я лично поведу его машину. Сделаю все что угодно, чтобы защитить свой рекорд в АПЛ. Дайте мне ключи, навигатор, и я готов ехать», — цитирует Ширера The Athletic.

27 июня мюнхенский клуб сделал официальное предложение о покупке 29-летнего футболиста за 70 миллионов евро без учета бонусов. Однако «Тоттенхэм» отклонил данное предложение.

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года. В прошлом сезоне Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.

На счету Кейна 213 голов в АПЛ, у Ширера — 260.

Алан Ширер
Гарри Кейн
ФК Бавария
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