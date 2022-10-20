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Сегодня, 02:23

Ширер поддержал тен Хага в ситуации с Роналду, ушедшим в раздевалку в конце игры с «Тоттенхэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Алан Ширер.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. 37-летний нападающий в концовке матча 12-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0) покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку.

«Я понимаю его разочарование из-за того, что он не смог выйти на поле, но если вы посмотрите на это с другой стороны, его команда сегодня показала действительно хорошую игру. У тренера было серьезное намерение оставить его на скамейке, но это оказалось правильным решением, потому что они все сделали правильно.

Это сложная ситуация для Эрика тен Хага, потому что мы говорим о лучшем игроке в мире, может быть, лучшем игроке, которого мы когда-либо видели, так что с этой точки зрения тренер находится под давлением, потому что его спросят об этом на пресс-конференции, а на самом деле он должен говорить о каждом сыгравшем футболисте, потому что все они были впечатляющими», — цитирует Mirror Ширера.

Алан Ширер
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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